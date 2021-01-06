Athletic Bilbao - Barcelona maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Barcelona saat kaçta?
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Athletic Bilbao - Barcelona maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Barcelona saat kaçta?

06.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:14
Athletic Bilbao - Barcelona maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Barcelona saat kaçta?

İspanya'nın dünyanın takip ettiği La Liga 'da bugünkü karşılaşması Athletic Bilbao- Barcelona arasında gerçekleşecek. Merakla izlenen Athletic Bilbao - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? takipçileri arasında sıkça sorulan sorulardan biridir.

Spor dünyasında en çok takip edilen La Liga, 31. haftasında Athletic Bilbao - Barcelona takımlarını konuk edecek. Athletic Bilbao 42 puanla dokuzuncu sırada, Barcelona ise 65 puanla ikinci sırada galibiyet mücadelesi verecek.Athletic Bilbao - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı detaylarda…

ATHLETIC BILBOA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bilbao'da, İspanya La LigaMaçı San Mamés Stadyumu'nda Athletic Bilbao - Barcelona maçı gerçekleşecek. Tüm dünyada izlenecek karşılaşma Türkiye'de, Sport Smart, Smart Spor HD, Sport Plus kanallarında izlenecek. Ayrıca, D-Smart 77 veWeb üzerinden izlenme şansı vardır.

ATHLETIC BILBOA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Takipçilerini ekran karşısına kitleyecek olan Athletic Bilboa - Barcelona maçı, 6 Ocak 2021'de Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.

Athletic Bilbao - Barcelona maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Barcelona saat kaçta?
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