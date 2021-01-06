Athletic Bilbao - Barcelona İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Athletic Bilbao - Barcelona maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Athletic Bilbao - Barcelona maçıdır. Peki Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Athletic Bilbao - Barcelona maçı 6 Ocak Çarşamba günü bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.
ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Athletic Bilbao - Barcelona maçını Smart Spor HD Web, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.
ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, San Mamés Stadyumu, Bilbao'da oynanacak.