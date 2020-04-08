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Düzce, Güncel

Ateşölçerli maske yaptılar

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri korona virüs salgınında özellikle sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmak için çalışma yaparak ateşölçeri maske yaptılar.

08.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:50
Ateşölçerli maske yaptılar

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri korona virüs salgınında özellikle sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmak için çalışma yaparak ateşölçeri maske yaptılar. Böylece sağlık çalışanlarının ateşlerinin ölçülmesi için gereken süre ile hastalara daha fazla zaman ayrılabilecek ve her an tetikte olacaklar.

Korona virüs salgını ile gece gündüz demeden, kendi sağlıklarını hiçe sayarak mücadele etmeye çalışan hem yeni vak'alara hem de ilerlemiş Covid-19 vak'alarını iyileştirmek için çalışan sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmak isteyen Düzce Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Bilim Sanat Merkezi eğitimcileri ortak çalışmaya imza attılar. Daha önce sağlıkçılar için siperli maske yapan Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri, yaptıkları maskeleri Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya sundukları zaman çıkan Vali Dr. Zülkif Dağlı talimatıyla başlayan projede Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri Adem Akkuş ve Elektrik- Elektronik öğretmeni Barış Cincorop ortak çalışmaya imza attı. Akkuş ve Cincorop hazırladıkları proje ile korona virüsün en önemli belirtisi olan vücut ısısını ölçen ateş ölçeri, yüze takılan maskelere monte ettiler. Böylece sağlık çalışanları birbirlerinin ateşlerini ölçerek zaman kaybının önüne geçerek hastalara daha fazla zaman ayırabilecekler.

"Çipli maske ile enfekte olan kişi rahatlıkla görülebiliyor"

Yaptıkları projenin çalışma prensibini anlatan Adem Akkuş; "Bilindiği gibi Korona Virüs başladığı zaman hastaların ateşi çıkıyor. Hastanede çalışan sağlık görevlileri sık sık birbirlerinin ateşlerini ölçüyorlar. Bazen de bunu unutuyorlar. Kimi zamanda çalışanlar farkına varmıyor. Ateşinin yükseldiğini fark etmiyorlar. Biz yapmış olduğumuz cipi maskeye yapıştırdığımız da her nefes alış verişinizde sıcaklığınızı ölçüyor. 38 derecenin üzerine çıktıysa kırmızı ışık yanıyor. Kırımızı ışık yandığındaysa karşımızdaki kişi bunu görüyor ve kırımızı ışık yanan sağlık çalışanının enfekte olma ihtimalini görüyor" dedi.

"Tek amacımız sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin kolay çalışabilmesi"

Elektrik Elektronik Öğretmeni Barış Cincorop ise projenin çıkış nedenini anlatarak; "Bu fikir şöyle çıktı. Malum korona virüs hastalarında ilk olarak yaygın bir şekilde ateş ölçülüyor. Bizde sağlık çalışanlarının ve dışarıda görev yapan güvenlik görevlilerinin ateşinin daha kolay ölçülebilmesi amacıyla bunu ürettik. Bu maskede ateş ölçer takılı duruyor ve nefesinizden ateşinizi ölçüyor. Daha basit bir yöntem olarak düşündük" diyerek korona virüs ile mücadele yürüten ekiplerin işini kolaylaştırmak için proje hazırladıklarını ifade etti.

"Vali Dr. Dağlı öncülük etti"

Düzce BİLSEM Müdürü Kenan Göktepe ise; "Bu fikir siperli maske üretimi başladıktan sonra Valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüze konuyu açtık. Onlarda Bilim Sanat Merkezi ile birlikte daha farklı çalışmalar yapılabileceğini söylediler ve bizi bu çalışmaya teşvik ettiler. Bizde sağlık çalışanlarımızın ve güvenlik güçlerimizin, sahada çalışan kamu görevlilerinin kendi ateşlerini ölçemeyeceğini düşündük. Maskelerin üzerine bir sıcaklık ölçer devre yapımı ile harekete geçtik. Talebe göre de seri üretime başlayacağız. Bakanlığa da çalışmalarımız bildirildi" diye konuştu.

Hem siperli maskelere hem de kullan at maskelere kolaylıkla takılabilen çip ile hayata geçirilen maskeler Milli Eğitim Bakanlığı'na da gönderildi. Böylece bakanlık onayı alınır alınmaz ise üretimine başlanabilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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