Ateşli Şarkıcı Ziynet Sali'nin Kilolu Hali Herkesi Şoke Etti

42 yaşındaki Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali, yaşına rağmen fiziği ve güzelliği ile hep dikkat çekiyordu. Sali'nin kilolu hali şoke etti.

80 KİLODAN 54'E DÜŞMÜŞ

Ziynet Sali'nin kilolu halini görenler, "İyi ki zayıflamış, çok güzel olmuş" yorumunda bulunmadan edemedi. 80 kilodan 54'e kadar düşen ünlü şarkıcı adeta başka biri oldu.

İşte Ziynet Sali'nin önceki ve sonraki hali:

















