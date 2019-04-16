Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca Bafra'da düzenlenen Ateşli Silahlar Grup Müsabakaları, Türkiye Şampiyonasına gidecek sporcuları belirliyor.

Ateşli Silahlar Grup Müsabakaları, Şehit Mustafa Serin atış poligonunda bugün yapılacak atışlarla sona erecek.

Dünkü müsabakalarda 25 metre genç bayanlar spor tabanca atışında ferdi alanda Bilge Alev 503 puanla birinci, Ragibe Yiğit 481 puanla üçüncü oldu.

Başarılı sporcu Bige Alev, çok çalıştıklarını belirterek, "Amacımız Türk milli takımına gitmek ve ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmek. Bafra'da çok güzel bir atış poligonu var." diye konuştu.

Ragibe Yiğit ise, memleketlerini en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade ederek, Türkiye Şampiyonasında da başarı göstererek madalyayla dönmek istediklerini vurguladı.

Antrenörler Murat Gürselvce ve Seda Şen Sağır da sporcuları kutlayarak Türkiye Şampiyonasında da başarılı olmak için çalışacaklarını belirtti.

Müsabakaların ilk günü 25 ve 50 metrede gerçekleşen müsabakalarda, 25 metre büyük bayanlar spor tabanca atışında Emine Taşdelen birinci, Emine Duyduk ikinci ve Ferdide Ayşenur Genç üçüncü, genç bayanlar spor tabanca atışında ferdi alanda Bilge Alev birinci, İdil Gatfar ikinci ve Ragibe Yiğit üçüncü oldu, 50 metre büyüklerde bayanlar tüfek atışında ferdi alanda Melike Kübra Arduç birinci, Elif Zeynep Geçim ikinci, Esra Sezgin üçüncü, genç bayanlar tüfek atışı ferdi müsabakasında ise Melisa Şimşek birinci, Özgenur Şener ikinci olmuştu.

Kaynak: AA