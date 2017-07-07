Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan Ateşli Silahlar 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası, Mersin'de başladı.



Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen müsabakalar, serbest antrenmanlarla başladı.



Yurt genelinden 170 sporcunun katıldığı müsabakalar, 9 Temmuz'da sona erecek.