Ateşli Silah Ele Geçirilerek, 18 Ayrı Suçtan Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Yakalanmıştır

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;Asarcık İlçesi Kılavuzlu Mahallesinde 29. 07.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;

Asarcık İlçesi Kılavuzlu Mahallesinde 29. 07. 2021 günü Önleyici Kolluk Devriyesi icra edildiği esnada 18 ayrı suçtan hakkında 18 Yıl 2 Ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs kullandığı kiralık araç içerisinde yakalanmıştır. Araç içerisinde yapılan arama neticesinde 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 88 adet tabanca fişeği, 57 adet av tüfeği fişeği ve farklı markalarda 5 adet cep telefonu ele geçirilmiş olup, şahıs aynı gün çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak Samsun İlkadım T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre