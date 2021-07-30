Ateşli Silah Ele Geçirilerek, 18 Ayrı Suçtan Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Yakalanmıştır
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Ateşli Silah Ele Geçirilerek, 18 Ayrı Suçtan Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Yakalanmıştır

Ateşli Silah Ele Geçirilerek, 18 Ayrı Suçtan Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Yakalanmıştır
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Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;Asarcık İlçesi Kılavuzlu Mahallesinde 29. 07.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;

Asarcık İlçesi Kılavuzlu Mahallesinde 29. 07. 2021 günü Önleyici Kolluk Devriyesi icra edildiği esnada 18 ayrı suçtan hakkında 18 Yıl 2 Ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs kullandığı kiralık araç içerisinde yakalanmıştır. Araç içerisinde yapılan arama neticesinde 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 88 adet tabanca fişeği, 57 adet av tüfeği fişeği ve farklı markalarda 5 adet cep telefonu ele geçirilmiş olup, şahıs aynı gün çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak Samsun İlkadım T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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