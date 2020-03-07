: Ateşkesin sağlandığı İdlib'te sessizlik hakim

07.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:21

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakatın ardından silahlar sustu, İdlib'te sessizlik hakim. Suriye'nin İdlib bölgesinde uzun süredir devam eden çatışmalar ve bombardımanların ardından bölge sakin bir gün geçirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de ateşkesin yürürlüğe girdiği gece yarısından buyana bölgede durumun sakin olduğunu açıkladı. Gözlemevi Rus ya da Suriye hava kuvvetlerine ait uçakların da görülmediğine dikkat çekti.Daha önce de imzalanan ateşkes anlaşmalarının başarısız olması, bölge halkı açısından korku ve gerginlik oluşturmuştu. Uzmanlar bölgede uçuşa yasak bölge uygulaması olmadıkça ateşkes anlaşmalarını korumanın zor olduğunu düşünüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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