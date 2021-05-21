Ateşkese bir saat kala İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor

İsrail ile Filistinli gruplar arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine bir saat kalmasına rağmen İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.