Ateşin toprakla dansı başladı

22.08.2019 14:37

Odunpazarı Belediyesi tarafından Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirilen 5'inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, birinci günü geride bıraktı. Turistlerin yanı sıra Eskişehirlilerin de yoğun ilgi gösterdiği Odunpazarı 5'inci Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'na 10 bilim insanı ve sanatçı katıldı. Sanatçılardan yaptıkları çalışmalar ve seramik pişirim teknikleri ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını ise ilgi ile izledi. Çalıştay alanına gelen çocuklar seramik hamuruna şekil verirken, vatandaşlar da tornada seramikten çömlek yaptı.

BAŞKAN KURT ÇALIŞTAYIN YAPILDIĞI ALANI GEZDİ

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çalıştayın gerçekleştirildiği Odunpazarı Meydanı'nı gezdi. Açılan stantları tek tek ziyaret eden Başkan Kurt, çalışmaları yakından izledi. Sanatçılarla sohbet eden Başkan Kurt, sanatçılara çalışmalarında başarılar diledi.

Çalıştaya katılan bilim insanları ve sanatçılar Eldem Sanat Alanı Dalyancı Konağı'nda gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Sorkun Çömlekçi Köyüne gitti. Burada çömlekçilik yapan vatandaşlarla bir araya gelen çalıştay katılımcıları, Sorkun çömlekçilerinin çalışmalarını

yakından inceledi. Çömlek atölyelerini gezen sanatçılar, Sorkun Çömlekçilerini Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'na davet etti. Sanatçıların daveti üzerine Sorkun'dan şehir merkezine gelen Sorkun Çömlekçileri de alandaki yerlerini aldı. Sorkun Çömlekçilerinin alanda yer almasıyla Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, tekrar geleneksel çömlekçilikle sanatı biraya getirmiş oldu.

Canan Gürel Ak, Candan Dizdar Terwiel, Esra Mühürcü Yazıcı, Kadir Ertürk, Kenan Tarhan, Leyla Kubat, Saravut Vongnate (Tayland), Sarra Ben Attia (Tunus), Serkan Önder ve Tarık Kartal'ın sanatçı olarak katılacağı çalıştay, 25 Ağustos Pazar Günü saat 18:00'da Çağdaş Sanatlar Galerisinde gerçekleşecek sergi ile sona erecek.

Kaynak: Bültenler