Ateşi yüksek çıkan otobüs yolcusu, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Ateşi yüksek çıkan otobüs yolcusu, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, polisin durdurduğu otobüste yaptığı kontrolde, ateşi 39.5 derece çıkan yolcu, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Ateşi yüksek çıkan otobüs yolcusu, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
01.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:40

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, polisin durdurduğu otobüste yaptığı kontrolde, ateşi 39.5 derece çıkan yolcu, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. Dezenfeksiyon işlemi yapılıp, yolcuların bilgileri alındıktan sonra otobüsün hareket etmesine izin verildi.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Çanakkale- Sakarya seferini yapan otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcuların ateşleri ölçüldü. Otobüste 24 numaralı koltukta bulunan Serhat T.'nin ateşi, yapılan ölçümlerde 39.5 ve 39.3 çıktı. Yapılan görüşmede Serhat T., şikayetlerinin öksürük, nefes darlığı ve kusma olduğunu söyledi. Bunun üzerine Serhat T., otobüsten indirilerek, izole edildi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Serhat T.'yi koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürdü.Otobüsten indirilen yolcuların, filyasyon çalışması kapsamında bilgileri alınırken, durum hakkında bilgi verildi. Otobüs ve polis noktası ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Personelin ve yolcuların bilgilerinin alınmasının ardından yolcular, araca binerek Sakarya'ya gitti. Hastaneye yatırılan Serhat T.'ye ise test yapıldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

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