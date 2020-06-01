Ateşe verip kaçtılar...600 dönüm buğday ekili tarla küle döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ateşe verip kaçtılar...600 dönüm buğday ekili tarla küle döndü

Ateşe verip kaçtılar.

01.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:07

Ateşe verip kaçtılar...600 dönüm buğday ekili tarla küle döndü

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin neden olduğu yangında yaklaşık 600 dönüm ekili tarla küle döndü.

Kızıltepe Orman Fidanlık mevkisinde buğday ekili yaklaşık 600 dönümlük tarla, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak, küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Kocalar Mahallesi'nde buğday ekili bir tarlada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki tarlalara da sıçrayarak büyüdü. Yangını gören tarla sahipleri ve köylüler, itfaiyeye haber vererek, traktör ve küreklerle de yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çiftçilerin ve çevrede bulunan 2 iş makinesinin uğraşı sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çevredeki görgü tanıklarının ifadesine göre, 3 kişinin tarlada yangın çıkararak kaçtığı öğrenilirken Jandarma yangına neden olan kişilerin yakalaması için inceleme başlattı.

1 yıllık emeklerinin dakikalar içerisinde küle döndüğünü dile getiren tarla sahipleri, yetkililerden yardım isteyerek yangına neden olanların yakalanmasını istedi.

Ateşe verip kaçtılar...600 dönüm buğday ekili tarla küle döndü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Haber
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Çetin Oktay Rüştü Zorlu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Seda Sayan İrem Derici
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Ankara Oyunlar Minnesota
Şu an buradasınız: Ateşe verip kaçtılar...600 dönüm buğday ekili tarla küle döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 20:07:48. #1.15#
title