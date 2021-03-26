Ateşe verdiği evde öldü
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Ateşe verdiği evde öldü

Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI - Haberler | Güncel
Ateşe verdiği evde öldü

ANTALYA'da madde bağımlısı olduğu belirtilen ve birçok suçtan kaydı bulunan Süleyman Kartal (40), yangın çıkardığı evde dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

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ANTALYA'da madde bağımlısı olduğu belirtilen ve birçok suçtan kaydı bulunan Süleyman Kartal (40), yangın çıkardığı evde dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2863 Sokak'ta bir süre önce eşinden ayrılan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Süleyman Kartal, bugün saat 04.00 sıralarında kaldığı evin ortasında ateş yakıp, uykuya daldı. Alevler kısa sürede bütün evi sardı. Alevleri gören mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, evde yapılan incelemede Süleyman Kartal'ın cesedi bulundu. 20 ayrı dosyadan suç kaydı bulunan Kartal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, Kartal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Ateşe verdiği evde öldü
Ateşe verdiği evde öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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