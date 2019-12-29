Ateşe verdiği evde kendisini odaya kilitleyen kişiyi polis kurtardı
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Ateşe verdiği evde kendisini odaya kilitleyen kişiyi polis kurtardı

Kayseri'de yaşadığı evi ateşe verip kendisini odaya kilitleyen kişi, polislerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

29.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:07
Ateşe verdiği evde kendisini odaya kilitleyen kişiyi polis kurtardı

'de yaşadığı evi ateşe verip kendisini odaya kilitleyen kişi, polislerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında ikamet eden Adem A. (42), henüz öğrenilemeyen nedenle evi ateşe verip oturma odasına geçerek kapıyı üzerine kilitledi.

Evden yükselen dumanları fark eden komşularının ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, evin kapısını kırarak Adem A'yı dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan Adem A'nın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ateşe verdiği evde kendisini odaya kilitleyen kişiyi polis kurtardı
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