ATEŞ VE SU İKİ ZIT GÜÇTEN DOĞAN İLHAM - Haberler Magazin
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ATEŞ VE SU İKİ ZIT GÜÇTEN DOĞAN İLHAM

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ATEŞ VE SU İKİ ZIT GÜÇTEN DOĞAN İLHAM

Tasarımlarında Kapalıçarşı'nın 550 yıllık zanaat ve el işçiliğinin köklerine inen Velovis, ilk koleksiyonunu mücevher severlerin beğenisine sundu.

İsmini volkanları ve balıkları yöneten eski Roma yeraltı tanrısından alan markanın ilk koleksiyonu 'Flame' ; kadınların tıpkı ateş gibi hayata sıcaklık ve enerji katmasından ilham alarak hazırlandı. Sezonun trendlerine göz kırparak özgün tasarımların bulunduğu koleksiyon tam 150 parçadan oluşuyor. Göz kamaştıran koleksiyonda; zincir kolyeler, küpe püskülleri, minimal yüzükler, akışkan bilezikler kalplere dokunuyor. Hareket halindeki ateşin oluşturduğu silüetlerin kolye, küpe ve yüzüklerle buluştuğu 'Flame Koleksiyonu'nda 4 köşeli yıldızlar, girdiği ortamda her daim fark edilen kadınları simgeliyor.

Velovis, özgün tasarımlarının hikayesini şu şekilde açıklıyor; "Kadın içinde her duyguyu barındırır… Tıpkı ateş gibi enerji ve tutkuyla da hayata bağlıdır. Aynı zamanda su gibi dingin ve huzurludur… Velovis tasarımlarında kadının bu özünde barındırdığı iki zıt gücün dengesini yansıtmaktadır…"
ATEŞ VE SU İKİ ZIT GÜÇTEN DOĞAN İLHAM

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Haber: ATEŞ VE SU İKİ ZIT GÜÇTEN DOĞAN İLHAM - Haberler Magazin
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