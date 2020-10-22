Ateş Serbest-2020 nedir? Ateş Serbest-2020 faaliyeti ne anlama geliyor?

Ateş Serbest-2020, Millî Savunma Bakanlığı tarafından 22 Ekim'de düzenlenen faaliyettir. Faaliyet kapsamında, TSK'nın ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arasındaki ateş desteği koordinasyonunu arttırmak amaçlanıyor. Ateş Serbest faaliyeti nedir?

Ateş Serbest-2020 faaliyeti Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katılımıyla Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapıldı. 'Ateşin Gücü', 'Tek atış ve vuruş' slogamalrıyla gerçekleşen Ateş Serbest-2020 faaliyeti ayrıntıları haberimizde.

ATEŞ SERBEST - 2020 NEDİR?

Ateş Serbest-2020 faaliyeti Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde 22 Ekim Perşembe günü başladı. TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılığını sağlamak ve kuvvetler arasındaki ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek için gerçekleştirilen faaliyete, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı toplam 1096 personel katıldı.

ATEŞ SERBEST - 2020 FAALİYETİ

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren dört silah sisteminin de ilk defa yer aldığı faaliyette toplam 37 silah sistemi ile hedefler imha edildi. "Ateşin Gücü" sloganıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamında ilk olarak yerli üretim millî piyade tüfek atışları gerçekleştirildi. Pençe Kaplan dahil birçok operasyonda kullanılan tüfeklerle piyadelerin yaptığı başarılı atışların ardından keskin nişancı atışları yapıldı.

"Tek atış ve vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. İstihkamcılar tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra hedefler roketatar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine yerleştirilen silahlar ve yerli üretim bomba atar atışlarıyla devam etti.

Hareket halindeki tank takımı önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ile yapılan atışlar izledi. Zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OMTAS da hedefleri imha etti. Yaklaşık 4 bin 500 metredeki hedefe yapılan etkili Kornet-E atışlarının ardından yerli ve milli üretim Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi atışları gerçekleştirildi.

Söz konusu atışın ardından Kargu Kamikaze İHA tarafından, belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi. Kargu Kamikaze İHA da Ateş Serbest faaliyetinde ilk defa görev aldı. Havan ve obüs bataryalarından yapılan atışların ardından faaliyet "Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüslerinin atışlarıyla sona erdi. Faaliyet hedeflerin imhasının ardından başarılı personelin ödüllendirilmesiyle sona erdi.