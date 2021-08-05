Ateş savaşçısından yüzlerce kilometre uzaktaki eşine videolu doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ateş savaşçısından yüzlerce kilometre uzaktaki eşine videolu doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Güncel

Ateş savaşçısından yüzlerce kilometre uzaktaki eşine videolu doğum günü sürprizi Muğla'daki orman yangınında görev yapan ekiplere Balıkesir'den destek için gelen itfaiyeci Şeref Şenyiğit, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki eşi Cansu Şenyiğit'in doğum gününü arkadaşları ile birlikte kısa video...

Ateş savaşçısından yüzlerce kilometre uzaktaki eşine videolu doğum günü sürprizi

BALIKESİR - Muğla'daki orman yangınında görev yapan ekiplere Balıkesir'den destek için gelen itfaiyeci Şeref Şenyiğit, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki eşi Cansu Şenyiğit'in doğum gününü arkadaşları ile birlikte kısa video çekerek kutladı.

Muğla'daki orman yangınında görev yapan ekiplere Balıkesir'den destek için gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiyecisi Şeref Şenyiğit, orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da eşinin doğum gününü kutlamayı unutmadı. Arkadaşları ile mola zamanında çektikleri kısa video ile yüzlerce kilometre uzaktaki eşinin doğum gününü yangın alanından kutladı. Şeref Şenyigit'in, eşi Cansu Şenyiğit'in doğum gününü uzakta video ile kutlaması büyük beğeni aldı.

Ateş savaşçısından yüzlerce kilometre uzaktaki eşine videolu doğum günü sürprizi
Ateş savaşçısından yüzlerce kilometre uzaktaki eşine videolu doğum günü sürprizi
Ateş savaşçısından yüzlerce kilometre uzaktaki eşine videolu doğum günü sürprizi
Ateş savaşçısından yüzlerce kilometre uzaktaki eşine videolu doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas

168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ateş savaşçısından yüzlerce kilometre uzaktaki eşine videolu doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 10:27:18. #1.14#

title