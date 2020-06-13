Ateş ölçer dedektörle Avrupa'ya ihracat Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik geliştirilen termal tarayıcılı dedektörler, Avrupa'ya ihracat başarısı yakaladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik geliştirilen termal tarayıcılı dedektörler, Avrupa'ya ihracat başarısı yakaladı.

Hava limanları, metrolar gibi insanların kalabalık olduğu kapalı yerlerde kullanılmak üzere "maskematik" cihazları üretip kullanıma sunan Elektral AŞ, salgınla mücadele çözümlerine termal tarayıcılı dedektörü ekledi.

Elektral Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kökten Dinçsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1978 yılında bu yana yüksek teknolojili yerli ve milli cihazlar üretmek için faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında 2 ürün ürettiklerini ifade eden Dinçsoy, "Bu ürünler Türkiye'de ilk defa üretilmiş ürünlerdir." dedi.

Bunlardan ilkinin maskematik medikal otomat olduğunu aktaran Dinçsoy, bu otomatların "hak tanımlı, ücretsiz" şekilde maske dağıtımı yaptığını anlattı.

Maskematiklerin ardından termal tarayıcılı modüller geliştirdiklerini belirten Dinçsoy, bu cihazın en önemli özelliğinin işlevini yapmak için ihtiyaç duyduğu tüm bileşenleri kendi içinde bulundurup, başka herhangi bir aparat ya da aksesuara ihtiyaç duymaması olduğunu vurguladı.

Dedektörün kişilerin ateşini ölçtüğünü, belirlenen sınırı aşanlar için alarm ürettiği, geçiş yapan kişi sayısını takip edip kaydettiğini anlatan Dinçsoy, cihazın röle çıkışı aracılığıyla turnike geçişi ya da fotoselli kapıyı kontrol edebildiğini söyledi. Dinçsoy, mıknatıslı termal tarayıcılı modüllerin aynı zamanda kapı tipi metal dedektörler üzerine yerleştirilerek kolayca kullanılabildiğini kaydetti.

Benzer çözümlerden daha ekonomik

Elektral AŞ'nin kullanıma sunduğu termal tarayıcılı dedektör, vücut ısısını 800 farklı noktadan ölçerek hassas tespit imkanı sunuyor.

Termal tarayıcılı dedektörle harekat halindeki kişilerin vücut ısısı 2-3 metreden ölçülebiliyor. Kişinin ateşi, ayarlanan sıcaklık seviyesinin üzerindeyse medikal alarm olarak yetkiliye bildiriyor.

Dedektör, termal kameraların aksine bilgisayara ihtiyaç duymadan, kimseyi durdurmaya gereksinim duymadan ölçüm yapıp, kayıt altına alıyor. Benzer şekilde çalışan muadil çözümlerden çok daha ekonomik olan termal tarayıcılı dedektör, oteller, alışveriş merkezleri, fabrikalar, hava alanları, metro istasyonları gibi mekanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Yaklaşık 60 ülkeye kapı tipi metal dedektörler ihraç eden şirket, 2 farklı modeline termal tarayıcılı dedektörleri entegre etti ve üretime başladı.

Elektral AŞ, termal tarayıcılı dedektörleri kısa sürede başta İspanya, İtalya, Almanya ve Romanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç etmeyi başardı.

Kaynak: AA