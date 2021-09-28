Ateş neden oynamıyor? 28 Eylül Masterchef Ateş kırmızı takımda yarışmada neden yok? Neden yemek yapmıyor?

Bugün kırmızı takımda Ateş oyunda yarışmadı. Bunun nedeni ise merak edildi. İşte kısaca cevabı... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

28 EYLÜL MASTERCHEF ATEŞ NEDEN TAKIMDA YARIŞMIYOR, NEDEN YEMEK YAPMIYOR?

Dünkü Masterchef düellosunda Mavi takım kaptanı kazanmıştı. Şefler avantajın ise bugünkü yarışın başında söyleneceğini bildirmişti. Buna göre mavi takımın avantajı rakip takımdan 1 kişinin oyun dışı kalması oldu. Yani kısacası kırmızı takım kaptanı düelloyu kaybettiği için avantajı da kaybetmişti. Bundan dolayı Ateş bugünlük takım oyununda Kırmızı takımda yer almadı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ateş yarışma boyunca takım arkadaşlarını yukarıdan destekleyecek.

Haberler.com - Gündem