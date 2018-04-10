Ateş Kuşları' Uğurlandı

Türk Hava Kurumunun (THK) "Ateş Kuşları" diye bilinen 5 amfibik CL-215 model yangın söndürme uçağı, yeni sezon öncesi görev yerleri Adana, İzmir, Milas ve Antalya'ya gönderildi.

THK Başkanı Kürşat Atılgan, THK Üniversitesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, söz konusu yangın uçaklarının görevlerini başarıyla yaptıklarını söyledi

Atılgan, kurum olarak orman yangınlarına karşı mücadelede bu tip uçaklarla 10'uncu sezona başladıklarını belirterek, "Operasyona, havacılığın adetlerinden Yaradan'dan herhangi bir kaza vermemesi için dualarla kurban keserek başlıyoruz. Buradaki arkadaşlardan ricam, uçuş emniyetini ön planda tutarak 9 senedir kaza olmadan bitirdiğiniz gibi orman yangınlarıyla mücadeleyi bu yılda başarıyla tamamlamanız." dedi.

Bu yıl da havaların sıcak geçeceği kanaatinde olduklarını ifade eden Atılgan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok yerinde yangın çıkıyor. Arkadaşlar nöbetlerini bir ibadet vecdi içinde tutmaya devam etsinler. Ormanlarımızı gelecek nesillerimiz için korumak kutsiyet taşımaktadır. Türkiye'nin bu konudaki mücadelesine yaptığınız katkıdan dolayı sizlere teşekkür ederim. Tedbirinizi alacaksınız, işlerinizi sonra Allah'a havale edeceksiniz. Tecrübeli ekibimize başarılar diliyorum."

Törenin ardından, 2'si Milas'ta, diğerleri Adana, İzmir ve Antalya'da görev yapacak "Ateş Kuşları" temsili havadan yangın söndürme gösterisi gerçekleştirdi.

Muhabir: Cüneyt Kemal Özkök