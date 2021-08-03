Ateş Kuşları nedir? Ateş Kuşları kaç ton su alıyor? Kaç tane var? Ateş Kuşu nedir, helikopter mi uçak mı?
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Ateş Kuşları nedir? Ateş Kuşları kaç ton su alıyor? Kaç tane var? Ateş Kuşu nedir, helikopter mi uçak mı?

Ateş Kuşları nedir? Ateş Kuşları kaç ton su alıyor? Kaç tane var? Ateş Kuşu nedir, helikopter mi uçak mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Pilotlar, kendi aralarında Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ne 'yuva', helikopterlere ise 'ateş kuşu' diye hitap ediyor. 'Ateş kuşları' devasa görüntüleriyle pistte yer alıyor. Gündemde yer alan ateş kuşları nedir vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Ateş Kuşları nedir, hangi model uçaklara ateş kuşu denir? Detaylar haberimizde...

Ateş kuşu nedir? Ateş kuşları nedir? merak edilen konuların başında geliyor. Sizler için kısaca ateş kuşları hakkında bilgileri paylaşacağız.

ATEŞ KUŞLARI NEDİR?

Ateş Kuşları, orman yangınlarında hizmet veren helikopterlerin bir diğer ismidir.

KAÇ TANE ATEŞ KUŞLARI UÇAĞI VAR?

Geçtiğimiz yıllarda Türk Hava Kurumunun (THK) "Ateş Kuşları" diye bilinen 5 amfibik CL-215 model yangın söndürme uçağı görevlerine başlamıştı.

Günümüzde ise kaç tane Ateş Kuşları mevcut net olarak bilinmiyor.

ATEŞ KUŞLARI KAÇ TON SU ALIYOR?

Helikopterlerin su atışı yaptığı tankın içine çok sayıda kişi rahatlıkla girebiliyor. Büyük boyutlarda üretilen tank, helikopterin alt kısmına mekanizmayla bağlanıyor. Su doldurma havuzlarına giden helikopter, 2 bin 600 kilo suyu hazneye doldurup, yangın bölgesine geldiğinde tankın alt kısmından suyu bırakıyor.

ATEŞ KUŞU NE DEMEK?

Pilotlar, kendi aralarında Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ne 'yuva', helikopterlere ise 'ateş kuşu' diye hitap ediyor. 'Ateş kuşları' devasa görüntüleriyle pistte yer alıyor.

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Ateş Kuşları nedir? Ateş Kuşları kaç ton su alıyor? Kaç tane var? Ateş Kuşu nedir, helikopter mi uçak mı? - Haberler
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