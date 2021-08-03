Ateş Kuşları nedir? Ateş Kuşları kaç ton su alıyor? Kaç tane var? Ateş Kuşu nedir, helikopter mi uçak mı?

Pilotlar, kendi aralarında Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ne 'yuva', helikopterlere ise 'ateş kuşu' diye hitap ediyor. 'Ateş kuşları' devasa görüntüleriyle pistte yer alıyor. Gündemde yer alan ateş kuşları nedir vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Ateş Kuşları nedir, hangi model uçaklara ateş kuşu denir? Detaylar haberimizde...