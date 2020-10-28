Ateş ile Yangın filmi konusu nedir? Ateş ile Yangın oyuncuları ve Ateş ile Yangın özeti!
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Ateş ile Yangın filmi konusu nedir? Ateş ile Yangın oyuncuları ve Ateş ile Yangın özeti!

28.10.2020 09:56 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:00
Ateş ile Yangın filmi konusu nedir? Ateş ile Yangın oyuncuları ve Ateş ile Yangın özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ateş ile Yangın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ateş ile Yangın konusu, özeti ve Ateş ile Yangın oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ateş ile Yangın filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ateş ile Yangın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ateş ile Yangın filmini izleyecek olanların merak ettiği Ateş ile Yangın konusu nedir, Ateş ile Yangın oyuncuları kimler ve Ateş ile Yangın özeti gibi konuları inceliyoruz.

ATEŞ İLE YANGIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

İtfaiyeci Jeremy Coleman, bir marketin sahibi ve oğlunun öldürülmesine şahit olur. Artık suç lideri Hagan'a karşı tanıklık edecektir. Jeremy, çareyi tanık koruma programına katılmakta bulur. Yeni kimliği ona pek çok sorun yaratacaktır. Bu arada genç adam, gözetmeni Talia Durham'a aşık olmaktan da kendini alamaz.

ATEŞ İLE YANGIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: David Barrett

Oyuncular: Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson, Vincent D'Onofrio, 50 Cent

Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Yapım Yılı: 2012 (97 dk)

Senaryo: Lowell Cauffiel, Tom O'Connor

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