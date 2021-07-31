Ateş avcısı adaylarının yeşil vatanı korumak için zorlu sınavı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ateş avcısı adaylarının yeşil vatanı korumak için zorlu sınavı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Ateş avcısı adaylarının yeşil vatanı korumak için zorlu sınavı Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin ciğerleri yanarken, ateş avcısı adayları ise yeşil vatanı korumak için kazananın saniyelerle belirlendiği zorlu sınavı geçerek orman işçisi olabiliyor.

Ateş avcısı adaylarının yeşil vatanı korumak için zorlu sınavı

AMASYA - Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin ciğerleri yanarken, ateş avcısı adayları ise yeşil vatanı korumak için kazananın saniyelerle belirlendiği zorlu sınavı geçerek orman işçisi olabiliyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü 113'ü orman işçisi olmak üzere toplam 128 personel alımı yapmayı planladı. Bunun için müracaat eden yaklaşık 5 bin kişiden kurayla belirlenen 512 katılımcı uygulamalı sınavda ter dökmeye başladı. Ateş avcısı adayları parkuru en hızlı koşup sürekli bir iş sahibi olma hayaliyle kıyasıya mücadele etti. Kimisi düştü, kimisi ise nefes nefese kalarak parkuru tamamladı.

Sınava Samsun Kavak'tan katılan Hakan Şahin, "5 gün önce evlendim. Borçlarımı ödemem gerekiyor. İnşallah kazanırım" dedi. Yüksekokul elektrik bölümünde öğrenim gören Çorum İskilipli Engincan Yılmaz da, "Hayat şartları zor. Ekmek artık aslanın ağzında değil midesinde. Orman işi de zor. Ama yeşil vatanımızı korumak bizi memnun eder" diye konuştu.

Samsun Havzalı Yavuz Gültekin ise "Pazarlamacıyım. Sınava iyi bir gelecek için katıldım" şeklinde konuştu.

Ateş avcısı adaylarının yeşil vatanı korumak için zorlu sınavı
Ateş avcısı adaylarının yeşil vatanı korumak için zorlu sınavı
Ateş avcısı adaylarının yeşil vatanı korumak için zorlu sınavı
Ateş avcısı adaylarının yeşil vatanı korumak için zorlu sınavı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

Melih Gökçek'in de paylaştığı ormana dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Melih Gökçek'in de paylaştığı ormana dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor! Termometreler 43 dereceyi görecek
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor! Termometreler 43 dereceyi görecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Diana Spencer Bülent Serttaş
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Abdullah Avcı Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ateş avcısı adaylarının yeşil vatanı korumak için zorlu sınavı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 01:44:53. #1.14#

title