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Aterko, Sahra Hastanesi projesini tamamladı

İstanbul Yeşilköy'deki Prof.Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin 13 bin 480 metrekarelik bölümü Aterko tarafından üretilip montajlandı.

Aterko, Sahra Hastanesi projesini tamamladı
28.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:07

İstanbul Yeşilköy'deki Prof.Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin 13 bin 480 metrekarelik bölümü Aterko tarafından üretilip montajlandı.

Aterko'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Nisan'da yapımına başlanan sahra hastanelerinden biri olan İstanbul Yeşilköy'deki Prof.Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi tamamlandı.

Bu hastanenin 13 bin 480 metrekarelik bölümü Aterko tarafından üretilip montajlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aterko Kurucu Ortağı Yunus Asım Aksoy, üstlendikleri projenin sadece konstrüksiyon kısmında 230 ton hafif çelik ve 120 ton kadar da yapısal çelik kullandıklarını belirtti.

Projenin hazırlanmasından sonraki 14'üncü günde üretimi, 28'inci günde de sahadaki montajı tamamladıklarını bildiren Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Güçlü teknik altyapımız ve süreç yöntemimiz sayesinde bugüne kadar pek çok projeyi başarıyla tamamladık. Sahra hastanesi projesi ise bugüne kadarki yaptığımız çalışmaların en özel olanıydı. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda konumlandırılan projenin bir bölümünü üstlenerek çalışmalara hızlıca başladık.

Çok kısa zamanda proje hazırlıklarını tamamlayarak üretim sürecine geçtik. Fabrikadaki üretimimiz ile sahadaki uygulama sürecimizi eş zamanlı olarak sürdürdük. Sahra Hastanesi projesi kapsamında 288 yataklı hafif çelik akut üniteler binalarını ve yapısal çelik teknik servis binasını hayata geçirdik."

Yapılan doğru planlama ve süreç yönetiminin ön plana çıktığı projede deneyimli ekip ve ürün kalitesine dikkati çeken Aksoy, "Tüm projelerde önemli olan doğru planlama ve süreç yönetimi. Bununla birlikte ürün kalitesi ve doğru teknik detay seçiminin yanında lojistik ve sahadaki ekiplerin deneyimi gibi pek çok farklı dinamiği kontrol ediyoruz. Özellikle böyle bir dönemde vatandaşlarımız için inşa edilen projede Aterko olarak yer almaktan onur duyduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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