Atçılık sektörü, yarışların bir an önce başlamasını istiyor
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Atçılık sektörü, yarışların bir an önce başlamasını istiyor

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında Türkiye'deki hipodromlarda yaklaşık 2 aydır at yarışlarına ara verildiğini belirten Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız, "Her şey hazır ve tüm önlemler alınmış durumdadır.

Atçılık sektörü, yarışların bir an önce başlamasını istiyor
19.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:28

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında Türkiye'deki hipodromlarda yaklaşık 2 aydır at yarışlarına ara verildiğini belirten Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız, "Her şey hazır ve tüm önlemler alınmış durumdadır. En kısa zamanda koşuların başlaması için tarihin netleştirilmesini istiyoruz? dedi.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında birçok spor dalında olduğu gibi at yarışı sektöründe de faaliyetler geçicici olarak durduruldu. O günden bu yana Türkiye'deki hipodromlar sessizliğini korurken, atçılık sektörü temsilcileri de bir an önce yarışların başlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Adana Hipodromu'nda konuyla ilgili değerlendirme yapan Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız, ülkede çok önemli bir yeri olan atçılık sektörünün 2 aydır durmuş olmasının ekonomik anlamda zorluklar yaşanmasına sebep olduğunu kaydetti. At yarışlarının sürdüğü dönemde devlet kasasına toplamda ayda 200 milyon lira vergi girdiğini vurgulayan Yıldız, "Bu sektör ülkemiz için önemli bir gelir kaynağıdır. Ayrıca sektörde yaklaşık 300 bin insan çalışıyor. Her biri yarışların başlamasını dört gözle bekliyor? diye konuştu.'FUTBOL VE BASKETBOLDA OLDUĞU GİBİ TEMAS YOK?At yarışı koşularında futbol, basketbol gibi spor dalları kadar temasa yer olmadığını belirten Başkan Yıldız, koronavirüse karşı gerekli önlemlerin tüm titizliğiyle alındığını ve yarışların seyircisiz gayet rahat bir şekilde başlatılabileceğini kaydetti. Salgının ilk döneminde yarışların seyircisiz yapıldığını ve hiçbir sorun ya da vaka ile karşılaşmadıklarını söyleyen Yıldız, "Hipodromlar içindeki sosyal tesislerimiz ve kafeler zaten kapalı durumda. Sosyal mesafe kuralı ve maske takmaya dikkat ediliyor. Kısacası biz hazırız. Futbolda olduğu gibi biz de yarışların başlama tarihi kararının Türkiye Jokey Kulubü Başkanı Serdar Adalı'ya bırakılmasını istiyoruz. 15 Mayıs günü ben, TJK Başkanı Serdar Adalı, Yarış Atları Derneği Başkanı Talip Öztürk ve İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Recep Avşar birlikte koronavirüse karşı hipodromda alınan önlemleri derlediğimiz raporu Bilim Kurulu'muza da gönderdik? dedi.'AT BAŞI 3 BİN 500 LİRA DESTEK ALDIK?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin girişimleriyle pandemi döneminde at sahiplerinin hayvan başı 3 bin 500 lira destek aldığını ve bundan dolayı çok memnun olduklarını belirten Yıldız, yetkililerden son adım olarak yarışların başlayacağı tarihin kesinleşmesi adına çalışma beklediklerini söyledi. Hipodromların yarışa hazır durumda olduğunu söyleyen Yıldız, "Tüm sorumlulukları almış bulunuyoruz. Ganyan bayilerimiz de eczaneler gibi çalışacak oralarda da temas olmayacak. Nefesimizi tuttuk yarışların başlamasını bekliyoruz? diye konuştu.

Yarışlar dursa bile her gün sabah erkenden atlara antrenman yaptırdıklarını ifade eden at antrenörü Kazım Yıldız ise yarışların başlamasını dört gözle beklediklerini belirtti. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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