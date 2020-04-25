Atçalı çiftçiler üretime devam eriyor
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Atçalı çiftçiler üretime devam eriyor

Atçalı çiftçiler üretime devam eriyorAYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, bu hafta da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam etti.

25.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:19
Atçalı çiftçiler üretime devam eriyor

Atçalı çiftçiler üretime devam eriyor

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, bu hafta da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, çiftçiler ise yine muaf tutuldu. Memnun eden kararla birlikte çiftçiler, ara vermeden üretime devam etti. Tarlada çalışırken sosyal mesafe kuralına uyan çiftçiler, maske takarak kişisel önlemlerini de aldı. Atçalı çiftçi Muhammet Onur Tezcan, "Mısır ve yonca dikimi için tarla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Dikilmiş olan biber ve domates arası traktör ile çapalama işlerimizi yapıyoruz. Çünkü bu işlerimizin acil yapılması gerekiyor. Kısıtlamanın bize uygulanmaması doğru bir karar. Tarlalarımızda sebze ve meyve ekimleri yapıyoruz. Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Atça mahallesinde tarlalarda bahçelerde tarım alanlarında hayat eskisi gibi devam ediyor. Bizim burada bulunmamızın amacı, ürünün devam edebilmesi, yetişebilmesi, mevsim itibarı ile bu işlerin acilen yapılması gerekiyor. Geç kalınmaması gerekiyor. Bahçelerimizde ve tarlalarımızda onun için çabalıyoruz. Tüm dünyada ve Türkiye'de koronavirüs salgınından dolayı evlerinde kalan insanlarımız için çiftçiler olarak Aydın Sultanhisar ve Atçalı çiftçiler olarak üretime devam. Evde kal Türkiye, sağlıklı kal Türkiye. Bizler Atçalı çiftçiler olarak üretime devam. Sağlıklı kal Türkiye'm. Bizler sizler için buradayız. Sizler için tarladayız" dedi.

Atçalı çiftçiler üretime devam eriyor

Kaynak: DHA

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