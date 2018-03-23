Atça Hal Tesisi'nde Kuralar Çekildi

Geçen yıl eylül ayında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından temeli atılan Sultanhisar Atça Hal Tesisi'ndeki işyerlerinin kura çekimleri yapıldı. Kura çekimi Sultanhisar Noteri'nin huzurunda gerçekleştirildi. Yeni yerlerine yerleşecek olan 30 işletme sahibine yer teslimlerine yakın zamanda başlanacak.

Son hazırlıkları da yapılarak hazır hale getirilen modern hal tesisinin nisan ayı içerisinde açılması planlanıyor. Hal tesisinin açılmasıyla birlikte Aydın tarımsal üretiminde önemli bir yeri olan Sultanhisar'da üretilen sebze ve meyvelerin daha uygun koşullarda ülke ekonomisine katılması sağlanacak.

Hal tesisini yakın bir zamanda faaliyete geçireceklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Hal tesisimizin temelini atarken kısa sürede bitireceğimizi söylemiştim. Ne mutlu ki yakın zamanda hal tesisimiz faaliyete geçecek. Toptancı halimizin faaliyete geçmesiyle birlikte üreticimiz ürettiği meyve ve sebzeyi daha iyi koşullarda ekonomiye kazandıracak. Hal tesisimizin çiftçimize, işletme sahiplerine ve Aydın'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yeni yerlerine yerleşecek olan işletme sahipleri modern hal tesisinin Aydın tarımına katkı sağlayacağını söylerken, büyükşehir belediyesinin büyük bir ihtiyacı giderdiğini belirttiler.. - AYDIN