Atb Üyelerinden Çandır'a Güven Oyu

Antalya Ticaret Borsası'nda (ATB) yeni yönetimi belirlemek için bugün sabah saatlerinde başlayan seçim sonuçlandı. 7 meslek komitesinde listesi bulunan mevcut Başkan Ali Çandır'ın listesine 235 üye oy verirken, son dakika aday olduğunu açıklayan ve tek meslek komitesine liste koyanmeclis üyesi Ata Sönmez'e 16 üye oy verdi.

ATB hizmet binasında bugün saat 09.00'da başlayan olağan genel kurulda mevcut başkan Ali Çandır ile meclis üyesi Ata Sönmez aday olarak çıktığı seçimlerin sonuçları açıklandı. 7 meslek komitesinde gidilen seçimde 707 üyeden 251 üye oy kullandı. 45 meslek komite üyesi ve 19 meclis üyesinin seçiminin gerçekleşeceği seçimlerde 7 meslek komitesinde listesi bulunan mevcut Başkan Ali Çandır'ın listesine 235 oy verirken, tek meslek komitesine katılarak son dakikada aday olduğunu açıklayan Ata Sönmez'e 16 üye oy verdi.

Oylama sonrası açıklama yapan ATB Başkanı Ali Çandır, "Antalya Ticaret Borsası kurum birikimi ve geleneği olan köklü bir kurumdur. Organ seçimlerimizi gerçekleştirdik ve borsamıza yakışır bir şekilde seçimizi tamamladık. Yeni oluşacak kurumlar geçmiş dönemdeki arkadaşlarımız gibi sorumluluk ve duyarlılık içerisinde hareket edecektir. Gösterdikleri teveccüh nedeniyle üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA