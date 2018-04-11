Atb Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Toplantısına Katıldı

Aydın Ticaret Borsası Heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşvik belgelerinin hayırlı olmasını diledi.

Firma sahiplerine ve yöneticilere Türkiye'nin büyümesine, hedeflerine doğru ilerlemesine sağladıkları katkıları için şükranlarını sunan Erdoğan, "Belki biraz tekrar oluyor ama büyüklerimizin geçmişte sözleri var; '180 kere de tekrar etseniz bu kıymetlidir.' Bu konuyu böyle 23 proje 19 firma teşvik belgesi diye ifade edince sıradan bir hadiseymiş gibi görünür. Halbuki işin aslına baktığımızda bu 23 projenin 135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin 111 doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını temin edecek. Böylece geçtiğimiz yıl 47 milyar dolara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım da Avrupa'nın ve dünyanın büyüme eğilimini uzun süredir korumayı başaran sayılı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

2001 yılına kadar Türkiye'nin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında 15,1 milyar doları ancak çekebildiğini ifade eden Yıldırım, "Geçen 16 yıl içinde doğrudan sermaye yatırımlarında ülkemiz, 191 milyar doların üzerine çıktı. Yani 80 yılda yapılanın 12 katını 16 yıl gibi kısa bir sürede başarmıştır ülkemiz. Bu gerçeği herkesin görmesini istiyorum" diye konuştu.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Toplantısı'na Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yrd. Ahmet Şenel, Meclis Başkan Yrd. Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Bşk Yrd.Cengiz Ülgen, Yönetim Krl. Üyesi/SaymanÜye Yakup Er, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Meclis Üyesi Ali Çevik, Meclis Üyesi Cihan Can, Meclis Üyesi Mustafa Akdam, Meclis Üyesi Erkan Aslan, Meclis Üyesi Mehmet Ali Avcu, Meclis Üyesi Adem Türkmen ve Genel Sekreter Neslihan Koç katılım sağladı. - AYDIN