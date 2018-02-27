Atb'nin 91'inci Kuruluş Yıl Dönümü

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, 91 yılda sürekli gelişme gösteren ATB'nin bugün Türkiye'nin sayılı ticaret borsalarından biri haline geldiğini belirtti.

Yavuz, borsanın 91'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ATB'nin 1927 yılında ilk toplantısını gerçekleştirerek açıldığını ifade etti.

ATB'nin bir avuç girişimcinin başlattığı borsacılık faaliyetiyle aradan geçen 91 yılda sürekli gelişme göstererek, bugün Türkiye'nin sayılı ticaret borsalarından biri haline geldiğine işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"ATB'nin, kuruluş tüzüğü 3 Nisan 1907 tarih ve 32 sayılı Danıştay kararıyla onaylanmış, 26 Eylül 1910'da da faaliyetlerine izin verilmiştir. Aradan geçen sürede çalışmalarını tam anlamıyla sürdüremeyen ATB, 19 Şubat 1925'te Cumhurbaşkanı Atatürk ve dönemin Bakanlar Kurulu üyelerinin imzaladığı kararnameyle 'Zahire Borsası' olarak faaliyete geçmiş, 12 Şubat 1927'de ilk toplantısını gerçekleştirerek küşat edilmiştir. Borsamızı kuran ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz."

Yavuz, ATB'nin bugün çağdaş borsacılık yolunda yapılması gereken tüm altyapı tesislerini tamamlayan ilk ve tek borsa olduğunu vurguladı.