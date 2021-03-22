ATB'nin 100. Yılı anısına kitap basıldı

Antalya Ticaret Borsası, kuruluşunun 100. Yılı anısına kitap bastırdı. Kitabın önsözü için Antalya Valisi Ersin Yazıcı'da bir yazı kaleme aldı. Vali Yazıcı, önsöz için hazırladığı yazıda, "Şehrimizin bir asırlık nadide bir kurumu olan Antalya Ticaret Borsamız, şehrimizin zengin ticaret hayatına ışık tutmaktadır" dedi.

Antalya Ticaret Borsası(ATB), 23 Haziran 2020 tarihinde 100. yılını doldurması anısına kitap hazırladı. "1920 Bir Adım, 2020 Bir Asır" mottosuyla basılan kitapta, Borsanın tarihinin yanı sıra kentin tarihsel gelişimi de anlatıldı. Bir asırda tarımsal üretim, ürün desenin değişimi, şehrin ve ülkenin ekonomik evrelerinin anlatıldığı kitapta, Borsa'nın aldığı kararlardan hayata geçirdiği projelere kadar pek çok konu okuyucuya belge ve kaynaklarla aktarıldı. Kurumsal hafızanın geleceğe aktarılması amacıyla hazırlanan kitap, Antalya kent tarihi meraklılarına da ilgisini çekecek.

"Borsa öncü projelere imza atıyor"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı kitabın önsözü için kaleme aldığı yazıda, Cumhuriyet tarihinin en köklü kurumları arasında yerini alan Antalya Ticaret Borsası'nın şehre yeni yatırımlar kazandırmak, istihdamı ve gelir düzeyini artırmak adına örnek ve öncü projelere imza attığını belirtirken, "Şehrimizin bir asırlık kurumu olan Antalya Ticaret Borsası, şehrimizin zengin ticaret hayatına ışık tutmaktadır" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası'nın şehrin önemine yakışır azim ve gayretle çalışarak ekonomiye değer katan çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydederken, "100 yıllık geçmişiyle Cumhuriyet tarihinin en köklü kurumları arasında hak ettiği yerini alan Antalya Ticaret Borsamızın ortaya koyduğu çağdaş vizyonla gerçekleştirdiği faaliyetleriyle iftihar ediyorum" görüşlerine yer verdi.

"Kent için ışık olmaya devam edeceğiz"

ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Türkiye'nin en eski 3'üncü Borsası olma özelliğine sahip Antalya Ticaret Borsası'nın kurulduğu günden bu yana sadece ekonomik alanda değil, kenti ilgilendiren her türlü konuda söz sahibi olduğuna dikkat çekti.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret Borsası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan 3 ay sonra kurulduğunu belirtirken, "Bir asırlık geçmişinin üzerimize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyet tarihinin en köklü kurumları arasında yer almanın sorumluluğuyla başta kentimiz olmak üzere ülkemiz tarımı, ticareti ve ekonomisi için çalışmaya kent için ışık olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı