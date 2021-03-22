ATB'nin 100. Yılı anısına kitap basıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ATB'nin 100. Yılı anısına kitap basıldı

22.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:55
ATB'nin 100. Yılı anısına kitap basıldı

Antalya Ticaret Borsası, kuruluşunun 100. Yılı anısına kitap bastırdı.

Antalya Ticaret Borsası, kuruluşunun 100. Yılı anısına kitap bastırdı. Kitabın önsözü için Antalya Valisi Ersin Yazıcı'da bir yazı kaleme aldı. Vali Yazıcı, önsöz için hazırladığı yazıda, "Şehrimizin bir asırlık nadide bir kurumu olan Antalya Ticaret Borsamız, şehrimizin zengin ticaret hayatına ışık tutmaktadır" dedi.

Antalya Ticaret Borsası(ATB), 23 Haziran 2020 tarihinde 100. yılını doldurması anısına kitap hazırladı. "1920 Bir Adım, 2020 Bir Asır" mottosuyla basılan kitapta, Borsanın tarihinin yanı sıra kentin tarihsel gelişimi de anlatıldı. Bir asırda tarımsal üretim, ürün desenin değişimi, şehrin ve ülkenin ekonomik evrelerinin anlatıldığı kitapta, Borsa'nın aldığı kararlardan hayata geçirdiği projelere kadar pek çok konu okuyucuya belge ve kaynaklarla aktarıldı. Kurumsal hafızanın geleceğe aktarılması amacıyla hazırlanan kitap, Antalya kent tarihi meraklılarına da ilgisini çekecek.

"Borsa öncü projelere imza atıyor"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı kitabın önsözü için kaleme aldığı yazıda, Cumhuriyet tarihinin en köklü kurumları arasında yerini alan Antalya Ticaret Borsası'nın şehre yeni yatırımlar kazandırmak, istihdamı ve gelir düzeyini artırmak adına örnek ve öncü projelere imza attığını belirtirken, "Şehrimizin bir asırlık kurumu olan Antalya Ticaret Borsası, şehrimizin zengin ticaret hayatına ışık tutmaktadır" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası'nın şehrin önemine yakışır azim ve gayretle çalışarak ekonomiye değer katan çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydederken, "100 yıllık geçmişiyle Cumhuriyet tarihinin en köklü kurumları arasında hak ettiği yerini alan Antalya Ticaret Borsamızın ortaya koyduğu çağdaş vizyonla gerçekleştirdiği faaliyetleriyle iftihar ediyorum" görüşlerine yer verdi.

"Kent için ışık olmaya devam edeceğiz"

ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Türkiye'nin en eski 3'üncü Borsası olma özelliğine sahip Antalya Ticaret Borsası'nın kurulduğu günden bu yana sadece ekonomik alanda değil, kenti ilgilendiren her türlü konuda söz sahibi olduğuna dikkat çekti.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret Borsası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan 3 ay sonra kurulduğunu belirtirken, "Bir asırlık geçmişinin üzerimize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyet tarihinin en köklü kurumları arasında yer almanın sorumluluğuyla başta kentimiz olmak üzere ülkemiz tarımı, ticareti ve ekonomisi için çalışmaya kent için ışık olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ATB'nin 100. Yılı anısına kitap basıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:03:36. #1.14#
title