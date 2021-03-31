ATB Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, salgın sürecinde tarım kurtarıcı rol üstlendiğini belirterek, faaliyetlerin sekteye uğramaması için girdi temini ve maliyetleri ile pazarlama sorunlarına özel önem gösterilmesini gerektiğini belirtti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, salgın sürecinde tarım kurtarıcı rol üstlendiğini belirterek, faaliyetlerin sekteye uğramaması için girdi temini ve maliyetleri ile pazarlama sorunlarına özel önem gösterilmesini gerektiğini belirtti.

ATB Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrim içi gerçekleştirildi.

Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, 2020'yi salgına rağmen pozitif büyümeyle kapatan iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

Tarım sektörünün geçen yıl 4,8 oranında büyüdüğünü ifade eden Çandır, "Her zaman olduğu gibi ülkemizin zor dönemlerinde kurtarıcı rolünü bir kez daha tarım sektörü üstlendi. Bu performansını, 2019'da olduğu gibi 2020 yılının tüm çeyrek dönemlerinde de pozitif büyüyerek başardı. Zor koşullar altında ve salgın tehlikesine rağmen hem üretim miktarı olarak hem de parasal birim olarak bu büyümeyi başardı." diye konuştu.

Dünyada son 15 yıldır sürekli düşüş eğilimi gösteren tarım ürünleri ve gıda fiyatlarında son aylarda ciddi artış yaşadığına dikkati çeken Çandır, ülke olarak yeşil üretime odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Tarım sektörünün en büyük sorununun girdi maliyetleri olduğunu aktaran Çandır, maliyetlerdeki aşırı artışın hem sektörü olumsuz etkilediğini hem de tarımdan kaçışı tetiklediğini ifade etti.

Acil eylem planları hazırlayıp uygulamaya konulması gerektiğini ifade eden Çandır, şöyle devam etti:

"Kısa çalışma ödeneği desteğinin sektör ayrımı yapmaksızın yıl sonuna kadar devam ettirilmesi, kredi maliyetlerinin azaltılması, tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramaması için özellikle girdi temini ve maliyetleri ile pazarlama sorunlarına özel önem gösterilmesini talep ediyoruz."

Muz hakkında uluslararası çalıştay

ATB Başkanı Çandır, Fransa, Hindistan, Kosta Rika, Ekvador, Fas ve Türkiye'den akademisyenler ile sektör temsilcilerinin katılımıyla "Muz e-çalıştayı" düzenleyeceklerini bildirdi.

Çalıştayın 5-10 Nisan tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirileceğini anlatan Çandır, şunları kaydetti:

"Muz, Antalya başta olmak üzere son 5 yıllık dönemde ülke genelinde yatırım iştahı en yüksek alanlardan biri. Üretimin aşırı artması nedeniyle yüksek volümlü bir dış pazar bulamadığımız sürece üreticilerimiz, tedarikçileri ve ticaret erbabımız başta olmak üzere birçok firmamız ve kişi ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilir. Diğer taraftan muzdaki ürün kalitemiz dünya ortalamasının çok altında. Yani bu haliyle kiraza benzer bir başarıyı yakalamamız imkansız, domateste olduğu gibi pazarın boş olduğu bir dönemde satış imkanımız da yok."

ATB ve Tarım Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde "Süt Akademesi"

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde 10 Nisan-16 Mayıs tarihlerinde süt ve süt ürünlerine dair pek çok konunun anlatılacağı Süt Akademisi düzenleyeceklerini bildiren Çandır, süt ve süt ürünleri tüketiminin artırılmasına, sağlıklı beslenmeye yönelik bir farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Çandır, ayrıca yine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde 13 Nisan'dan itibaren Ramazan ayının ruhuna uygun olarak su, doğa, bitki ve hayvanlar hakkında bilgi paylaşımında bulunulacak "Ziraat Vakti" isimli çevrim içi program başlatacaklarını belirtti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun