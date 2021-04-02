ATB Mart ayı hal endeksini açıkladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mart ayı Antalya halleri domates, sebze ve meyve endeksini açıkladı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mart ayı Antalya halleri domates, sebze ve meyve endeksini açıkladı. Domates miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 35.97 azalırken, fiyat endeksi yüzde 63.32 arttı. Sebze miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 36.29 düşerken, fiyat yüzde 31.94 arttı. Meyvede ise geçen yıla göre miktar endeksi yüzde 41.31 düşerken, fiyat yüzde 51 arttı.

"Miktar azaldı fiyat arttı"

Mart ayı miktar endeksi bir önceki aya göre aylık domateste yüzde 34.06, sebzede yüzde 32.29 ve meyvede ise yüzde 1.44 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllı ise domateste yüzde 35.97, sebzede yüzde 36.29 ve meyvede ise yüzde 41.31 azaldı. Miktar endekslerinde Kasım ve Şubat ayından sonra Mart ayında da aynı eğilim söz konusu oldu.

Mart ayı fiyat endeksi bir önceki aya göre aylık domateste yüzde 62.33, sebzede yüzde 19.02 ve meyvede yüzde 14.46 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yıllık domateste yüzde 63.32, sebzede yüzde 31.94 ve meyvede ise yüzde 51.00 arttı. Fiyat endekslerinde Eylül ve Ekim aylarından sonra ilk kez aynı eğilim Mart ayında da görüldü.

"Domates, sebze ve meyve miktarında 6 yılın rekor düşüşü"

Domates miktar endeksinde son 6 yılın Mart aylarındaki rekor yıllık düşüş yüzde 35.97 ile 2021 Mart'ında gerçekleşirken, fiyatta 2019 yılından sonraki en yüksek artış yüzde 63.32 ile yine bu ay görüldü.

Sebze miktar endeksinde 6 yılın Mart aylarındaki rekor yıllık düşüş yüzde 36.29 ile bu yılın Mart ayında yaşanırken, fiyatta son 6 yılın Mart ayları ortalamasına yakın bir artışla yüzde 31.92 düzeyinde gerçekleşti. Meyve miktar endeksinde son 6 yılın Mart aylarındaki rekor yıllık düşüş yüzde 41.31 ile 2021 Mart ayında gerçekleşirken, fiyatta son 6 yılın Mart aylarında 2019 yılından sonraki en yüksek artış yüzde 51.00 ile bu ay görüldü.

Bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi, Mart ayında yüzde 34.06 artış gösterirken, işlem fiyatı endeksinde bir önceki aya göre yüzde 62.33 artış görüldü. Antalya hallerinde işlem gören sebzelerin işlem miktar endeksi Mart ayında yüzde 32.29, fiyat endeksi ise yüzde 19.02 arttı. Son 3 yılın Şubat aylarının sebze miktar endeksleri birbiriyle uyumlu bir değişim gösterirken fiyat endeksleri sürekli artan bir eğilim içerisinde oldu.

Bir önceki aya göre aylık meyve işlem miktar endeksi, Mart ayında yüzde 1.44 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi yüzde 14.46 arttı. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Mart ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki 2 yılın değişimleriyle uyumluluk gösterdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı