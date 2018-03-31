Atb'den Üyelerine 200 Bin TL Kredi

Aksaray Ticaret Borsası (ATB), üyelerinin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında başarı ile gerçekleştirilen TOBB Nefes Kredisi Projesi, 2018 yılında da tekrarlanıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan ATB Başkanı Hamit Özkök, "Geçirmiş olduğumuz süreçte kredilerde durgunluğun yaşandığı ve faizlerin yüksek olduğu bu dönemde Aksaray Ticaret Borsası olarak elimizi taşın altına koyarak 'Nefes Kredisi' ve KGF Sistemi ile KOBİ'lere yeni bir dönem başlatıyoruz. Elimizdeki maddi kaynakları üyelerimizin kullanımına açıyoruz. Teminat yetersizliğinden dolayı kredi kullanamayan KOBİ'lere yıllarca olduğu gibi KGF destek olacak. İsteyen üyelerimiz faaliyetlerine göre aylık 0,99 faiz oranı ile 200 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. Bu krediyi aylık eşit taksitlerle 12 ayda ödeyecekler. Kredi dosya masrafı için üyelerimiz sadece 51 TL masraf edeceklerdir" dedi. - AKSARAY