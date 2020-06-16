ATB'den AK Parti Aydın Milletvekili Savaş'a ziyaret
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ATB'den AK Parti Aydın Milletvekili Savaş'a ziyaret

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ı makamında ziyaret etti.

ATB'den AK Parti Aydın Milletvekili Savaş'a ziyaret
16.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:37

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette, Aydın Kestanesi ile Aydın'ın Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan destekli ilk güdümlü projesi olan soğuk hava deposu hakkında bilgilendirmelere yer verildi.

Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, 2014 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescili gerçekleştirilen Aydın Kestanesinin 2015 yılında Avrupa Birliğine müracaatının gerçekleştirilerek, sürecin tamamlanmasının ardından "Aydın Kestanesinin" Avrupa Birliği nezdinde tescil başvurusunun 04 Haziran 2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi gazetesinde yayınlandığını paylaştı. Erdel, 3 aylık itiraz süreci sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda "Aydın Kestanesi"nin Avrupa Birliği tarafından onaylanacağı bilgisini verdi. Erdel sözlerinin devamında Aydın Ticaret Borsası başvurusunda Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası ve Efeler Ziraat Odası ortaklığında Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği kapsamında desteklenen Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposunun incir sezonuna yetişmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Erdel, verdiği desteklerden dolayı Aydın Milletvekili Mustafa Şavaş'a teşekkürlerini iletti.

Aydın Milletvekili Mustafa Şavaş, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdel ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ülgen'e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalarda her zaman destekçi olacağını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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