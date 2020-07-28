ATB Canlı hayvan borsasında kurban satışları başladı Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Canlı Hayvan Pazarında bayrama kadar kurban satışlarının başladığını belirterek "Kurban Bayramı arifesine girmiş bulunmaktayız.

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Canlı Hayvan Pazarında bayrama kadar kurban satışlarının başladığını belirterek "Kurban Bayramı arifesine girmiş bulunmaktayız. Bugün itibariyle Canlı Hayvan Borsamızda kurban satışlarımız başlayacak olup bayram gününe kadar Aksaray Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsasında üreticilerimizin ürettikleri çok kaliteli kurbanlık hayvanlar satışa sunulacaktır" dedi.

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Ben bu vesileyle üreticilerimizin yetiştirmiş oldukları kurbanlıkların bereketli olmasını, Aksaraylı hemşehrilerimizin kaliteli kurbanlık alarak dini vecibelerini yerine getirmelerini canı gönülden arzu ediyorum. Rabbim herkesin kurbanını kabul eylesin. Aksaray'da hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılayacak kadar hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban varlığı ile mevcut bir şekilde en kaliteli hayvanlar satışa sunulacaktır. Bugünden itibaren pazarı ziyaret etmeleri ve ticaretlerini gerçekleştirmelerini arzu ediyorum. Aksaray'da yetiştiricilerimizin özenle yetiştirmiş oldukları kurbanlık vasfını taşıyan hayvanları görmemiz, seçmemiz ve dolayısıyla satın almanız pazar yerimizde gerçekleşecektir. Ben bu vesileyle Canlı Hayvan Borsasına gelecek olan üreticilerimizin sosyal mesafeye dikkat ederek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimizin de kurban alımına gelirken maskesiz gelmemelerini önemle rica ediyoruz. Pazar yerimizde tüm önlemler alınmış olup sizleri üreticiyle buluşturmuş olmanın gayreti içinde olacağız. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA