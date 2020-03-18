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Sağlık Bakanlığı, Ankara, Ekonomi

ATB Başkanı Yavuz'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, iş dünyası olarak, başta Sağlık Bakanlığı ve bünyesindeki sağlık çalışanları olmak üzere, devletin her kademesinde koronavirüse karşı alınan tedbirler için teşekkürlerini bildirerek, "Açıklanan kararları olumlu buluyor ve destekliyoruz.

18.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:50
ATB Başkanı Yavuz'dan

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, iş dünyası olarak, başta Sağlık Bakanlığı ve bünyesindeki sağlık çalışanları olmak üzere, devletin her kademesinde koronavirüse karşı alınan tedbirler için teşekkürlerini bildirerek, "Açıklanan kararları olumlu buluyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yavuz, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, alınan tedbirlerin iş dünyasını memnun ettiğini belirtti.

Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir süreçten geçtiğine değinen Yavuz, salgın hastalıkların sadece insandan insana değil, piyasalardan piyasalara da bulaştığını ifade etti.

Yavuz, Türkiye'nin salgınla olan sınavını başarıyla verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek önceki gün Merkez Bankasının aldığı faiz indirimi kararı gerekse bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı destek paketi yerinde ve zamanında yapılmış müdahalelerdir. Biz iş dünyası olarak, Başta Sağlık Bakanlığı ve bünyesinde bulunan sağlık çalışanları olmak üzere, devletin her kademesinde koronavirüse karşı alınan tedbirler için teşekkür ediyor, açıklanan kararları olumlu buluyor ve destekliyoruz."

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Kaynak: AA

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