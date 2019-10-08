ATB Başkanı Çondur; "Zeytinyağı rekolte rakamları sektör adına sevindirici"

08.10.2019 10:13

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi (UZZK) tarafından açıklanan rekolte rakamlarının sektör adına sevindirici olduğunu açıkladı.



UZZK tarafından organize edilerek Aydın Ticaret Borsası tarafından katkı sağlanan 2019-2020 yılı ülke geneli zeytinyağı rekoltesi 224 bin 595 ton olarak açıklandı. Rekolte çalışmalarına göre Aydın'da 22 milyon 193 bin 288 adet meyve veren ağaç varlığı ile 62 bin 272 ton zeytinyağı elde edileceği tahmin ediliyor.



Rekolte hakkında değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "2019-2020 sezonu rekolte çalışmaları sonucu açıklanan rakamlar sektör adına sevindiricidir. 2019-2020 zeytin zeytinyağı sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Çondur, tağşişli yağa dikkat çekti



Hileli ve taklit zeytinyağlarının sektörü olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Başkan Çondur, "Ülkemizde zeytinyağı sektörünün en büyük sorunlarından biri zeytinyağında hile yapılmasıdır. İlgili makamlar tarafından taklit ve tağşiş de uygulanan cezai yaptırımların caydırıcı düzeyde arttırılması, tağşişli zeytinyağı ticareti yapanların nitelikli suçlar kapsamında cezalandırılması, tağşişli yakalanan yağ miktarı ile orantılı caydırıcı para cezası uygulanması, gerekmektedir. Yol kenarlarında denetimsiz ve kontrolsüz satışların önlenmesi ile ilgili tedbirler alınmalıdır" dedi.



Zeytin ve Zeytinyağı'nda destek arttırılmalı



ATB Yönetim Kurulu Başkanı Çondur, zeytin ve zeytinyağı sektöründe rekabet edebilirliğin artması amacıyla, zeytine prim desteği sağlanmasını ve mevcut zeytinyağı priminin arttırılması gerektiğini vurgulayarak, "Borsamız tarafından sektör ile ilgili talepler, sorunlar ve öneriler gerekli makam ve mercilere sürekli olarak iletilmekte ve konu hassasiyetle takip edilmektedir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA