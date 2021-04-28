ATB Başkanı Bilgiç: "Buğday alım fiyatı 2 liranın üzerinde olmalı"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, buğday müdahale alım fiyatının 2 liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, buğday müdahale alım fiyatının 2 liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Bilgiç, ATB Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısında, yaptığı aylık değerlendirmede, Çukurova'da patates ve soğan hasadının başladığını ancak başlangıç fiyatlarının üreticinin beklentisini karşılamadığını belirterek, "Temennimiz üretenin, ticaretini yapanın alın terinin karşılığını almasıdır. Mayıs ayı sonuna doğru turfanda olarak buğdayın bölgemizde ilk hasadı başlayacak. İnşallah temel besin maddesi olan buğdayımız bereketli olur. Ülkemiz bir yıldır pandemiden dolayı sıkıntılı bir süreç yaşadı. Bu süreç bize tarımın önemini bir kez daha gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi yöneticileri buğday müdahale alım fiyatını 2 liranın üzerinde açıklar ise üretici bayram sevinci yaşar" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı