ATB Başkanı Bilgiç: "Buğday alım fiyatı 2 liranın üzerinde olmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATB Başkanı Bilgiç: "Buğday alım fiyatı 2 liranın üzerinde olmalı"

ATB Başkanı Bilgiç: 'Buğday alım fiyatı 2 liranın üzerinde olmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, buğday müdahale alım fiyatının 2 liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, buğday müdahale alım fiyatının 2 liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Bilgiç, ATB Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısında, yaptığı aylık değerlendirmede, Çukurova'da patates ve soğan hasadının başladığını ancak başlangıç fiyatlarının üreticinin beklentisini karşılamadığını belirterek, "Temennimiz üretenin, ticaretini yapanın alın terinin karşılığını almasıdır. Mayıs ayı sonuna doğru turfanda olarak buğdayın bölgemizde ilk hasadı başlayacak. İnşallah temel besin maddesi olan buğdayımız bereketli olur. Ülkemiz bir yıldır pandemiden dolayı sıkıntılı bir süreç yaşadı. Bu süreç bize tarımın önemini bir kez daha gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi yöneticileri buğday müdahale alım fiyatını 2 liranın üzerinde açıklar ise üretici bayram sevinci yaşar" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar
Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar
3 çocuğunu canice öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
3 çocuğunu canice öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Meral Kaplan Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ATB Başkanı Bilgiç: "Buğday alım fiyatı 2 liranın üzerinde olmalı" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 10:49:42. #1.16#

title