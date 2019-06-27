ATB,'Aydın Zeytinyağını' Kahramanmaraş'ta tanıtacak

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından yürütülen 'Aydın Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Faaliyeti' 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 2015-2017 yılları arasında, İstanbul Ticaret Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı ihracatçıları Birliği, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ortaklığında KOSGEB tarafından desteklenen "Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması" projesi kapsamında Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinlikleri 24 aylık süreç içerisinde 20 il de başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Tadım faaliyetlerinin devam ettiren Aydın Ticaret Borsası beşinci tadım ve tanıtım etkinliğini 29 – 30 Haziran tarihlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleştirecek.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; "Aydın Ticaret Borsası olarak kaliteli zeytinyağı konusunda ki hassasiyetimiz ve bir önceki projemizden aldığımız olumlu tepkiler sebebiyle daha önce tadım ve tanıtım yapılmayan İstanbul (Avrupa), Eşkişehir, Kastomonu, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, İstanbul (Anadolu) ve Rize olmak üzere 10 ilimizde daha tadım ve tanıtım yapılmasını planladık. Ikinci etap tadım ve tanıtım etkinliğimiz çerçevesinde, 2018 Temmuz ayında başladığımız etkinliklerimiz İstanbul (Avrupa), Eskişehir, Kastamonu ve Adana' da yoğun katılımlarla gerçekleştirdik.

29-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Piazza Avm'de 5. Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tadım uzmanlarımız tüketicilere doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği tadım yaptırılarak anlatacaklar. Tadım ve Tanıtım faaliyetlerimiz ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirilerek, tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine gore üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunulacaktır. Doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiğini öğrenmek isteyen herkesi 29-30 Haziran tarihlerinde Kahramanmaraş Piazza AVM'ye bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA