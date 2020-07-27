Atay Uslu, yeniden TBMM AKDENİZ-PA Başkanı seçildi
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Atay Uslu, yeniden TBMM AKDENİZ-PA Başkanı seçildi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Komisyonu Başkanlığına yeniden seçildi.

Atay Uslu, yeniden TBMM AKDENİZ-PA Başkanı seçildi
27.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:27

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Komisyonu Başkanlığına yeniden seçildi.

TBMM'deki uluslararası komisyonlardan birisi olan Akdeniz-PA Komisyonu 27. dönem 2.devre Başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu yeniden seçildi. TBMM'nin 27. Döneminde Akdeniz Parlamenter Asamblesinin ilk toplantısında iktidar ve muhalefet tüm partilerin oylarını alarak oy birliği ile komisyon başkanlığına seçilen Atay Uslu, "Bizlere gösterdiğiniz teveccüh ve destekle AKDENİZ-PA Başkanı olarak seçilmem dolayısıyla komisyon üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bize bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve partimin yetkili kurullarına, Ak Parti grubumuza şükranlarımı sunarım" dedi.

Komisyon Başkanı Atay Uslu açıklamasında "Kalkınma, iklim değişikliği, göç, çevre, su kaynakları, terör gibi konularda yoğun çalışan komisyonda siyasi, ekonomik ve sosyal işbirliğini güçlendirerek, Akdeniz ülkelerinin ve insanlığın barışı, huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2005 yılında Akdeniz Bölgesi'ndeki devletlerin iş birliği çalışması sonucunda kurulan Akdeniz-PA komisyonunda hem Avrupa, hem Asya hem de Afrika'dan ülkeler bulunuyor.

TBMM'de kurulu 11 uluslararası daimi komisyondan biri olan ve bölgesel işbirliği ile kurulan AKDENİZ-PA Komisyonunda Türkiye, Fransa, İtalya, Arnavutluk,Bosna-Hersek, Cezayir, Fas, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi, Libya, Lübnan, Malta, Makedonya, Monako, Mısır, Portekiz, Slovenya, Sırbistan-Karadağ, Suriye, Tunus, Ürdün, Yunanistan, Almanya, Rusya Federasyonu, İngiltere, Filistin olmak üzere toplam 29 ülke katılımcı olarak bulunuyor. Akdeniz-PA bölgesel istikrar, güvenlik, terörizme karşı mücadele, göç, ekonomik işbirliği ve kalkınma başta olmak üzere ekonomi, ticaret, finans, sanayi, tarım, balıkçılık, istihdam ve nüfus, yoksulluk, su ve enerji kaynakları, çevrenin korunması, turizm, ulaşım, bilim, teknoloji, kültür alanlarında çalışma yapıyor, ortak politikalar üretmek için çalışıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

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