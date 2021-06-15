Atay Uslu AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı oldu

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-Pa Komisyon Başkanı Atay Uslu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile Adalet ve Kalkınma Partisi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı olarak atandı.

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-Pa Komisyon Başkanı Atay Uslu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile Adalet ve Kalkınma Partisi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun, TBMM Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Başkanlığı, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliği ve TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanlığı devam ediyor.

"Erdoğan'ın oluru ile görevlendirildi"

Daha önceki dönemlerde AK Parti Genel Merkezinde "tanıtım ve medya", "sosyal politikalar" ve "insan hakları" başkan yardımcılıkları görevlerini yürüten Antalya Milletvekili Atay Uslu, bu kez Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile yeni kurulan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan yardımcılığına görevlendirildi.

AK Parti son büyük kongresinde bir başkanlık oluşturdu. Dr. Ömer İleri, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

"E AK Parti çalışmaları"

AK Parti'de yeni kurulan birimin bir yandan çok hızlı gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru şekilde takip etmek, bunun toplumsal etkilerini yakalamak ve aynı zamanda Türkiye'nin bilgi Teknolojileri altyapısını da güçlendirmek, genç nüfusla iletişim noktalarında Politikalar oluşturmak için diğer yandan AK Partinin dijitalleşmesi ve E-AKparti sürecinin yönetilmesinde görevleri bulunmakta.

Milletvekili Atay Uslu'nun, Meclis temposu da farklı komisyon ve çalışmalarla devam ediyor. Ayrıca Atay Uslu, Dünya'nın ve Türkiye'nin en önemli gündemi olan sığınmacılar ve göçmenler konusundaki TBMM Göç ve Uyum Komisyonu çalışmaları ile dikkat çekiyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı