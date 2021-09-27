ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, AA Bölge Müdürü Yıldırım'ı ziyaret etti - Haberler
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ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, AA Bölge Müdürü Yıldırım'ı ziyaret etti

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, AA Bölge Müdürü Yıldırım'ı ziyaret etti

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'ı ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ege, ziyarette Yıldırım'a, Antalya'dan yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi kapsamında yürütülen "Eserler Evinde Güzel" projesini ve vakfın faaliyetlerini anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Yıldırım da, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yıldırım ziyaret sonunda Ege'ye 2020'de Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı Anadolu Ajansı 2020 yıllığını hediye etti.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
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