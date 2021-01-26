ATAV, Antalya'yı yemekleri ile tanıtacak

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), 15 yıldır devam eden masa takvimi geleneğini bu yıl da sürdürdü. ATAV'ın 2021 yılı masa takviminde önceki yıllardan farklı olarak bu kez Antalya yemeklerinin fotoğraflarıyla Türkçe ve İngilizce tariflere yer verildi.

Masa takvimi geleneğini 15 yıldır sürdüren ATAV, bu yıl, 2021 yılı takvimi için Antalya'nın yemeklerini konu aldı. 'Toroslar'dan Akdeniz'e Antalya Lezzetleri' başlıklı takvimin kapağında, Antalya'nın binlerce yıllık tarihinden bu yana verimli topraklarında büyük uygarlıklara ev sahipliği yaptığı vurgulanırken, sahip olduğu doğa ve iklim güzellikleriyle birleşince kentin, Akdeniz'in gözbebeği olduğu vurgulandı. Yaylalarında Yörük geleneklerinin sürdüğü bir kent olan Antalya'nın antik dönemlerde zeytinyağı üretim merkezi konumunda olduğu hatırlatılan yazıda, Akdeniz mutfağının mucizesinin ise zeytinyağı olduğu vurgulandı.

Pandemide evde kalanlar için Antalya lezzetleri

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya'nın yüzlerce yıllık 12 yemeğinin 2021 yılı masa takviminde 12 ayda hem fotoğrafları hem de Türkçe ve İngilizce tarifleriyle yer aldığını belirtti. 15 yıldır 'Memleketim Antalya' konulu masa takvimleri hazırladıklarını ifade eden Gül Ege, "Bu takvimlerde Antalya'nın su altı zenginlikleri, Yörük kültürü, endemik bitkileri ve son 3 yıldır tarihi zenginliklerimize yer verdik. Ancak bu yıl pandeminin etkisiyle insanların evde kaldığı sürede mutfak denemelerini fazla yapmalarından dolayı Antalya lezzetlerine yer vermek istedik" dedi.

"Geçmişten günümüze gelen lezzetleri mevsime göre seçtik"

Herkesin eve kapandığı bu sürede hazırladıkları 2021 masa takviminde 12 ayda 12 ayrı Antalya lezzetini anlatmak istediklerini söyleyen Gül Ege, "Geçmişten günümüze gelen bu lezzetleri, her mevsime göre seçtik. Kolay tarifler. Evlerde denenen tarifler bunlar. Tarhana çorbasından dikenli kapağa, turunç reçelinden civeye, şakşukadan şiş köfteye, hibeşten Arap kadayıfına, kızıl sulu etten piyaza, Gaziler helvasından tandıra ve filiz aşına kadar Antalya lezzetlerini anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

"Türkçe ve İngilizce hazırladık"

Daha önceki yıllarda hazırladıkları masa takvimlerinin Almanca, İngilizce ve Türkçe hazırlandığını kaydeden Gül Ege, "Ancak bu yıl yemek tarifleri detaylı olduğu için ve yazılar küçüleceği için sadece Türkçe ve İngilizce hazırladık" dedi.

ATAV masa takvimlerinin bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı fuarlarda dağıtıldığını kaydeden Gül Ege, bu yıl pandemi nedeniyle fuarların dijital ortamda gerçekleştirileceğini, dolayısıyla takvimlerin de bu ortamda sunulacağını söyledi. Gül Ege, takvimleri Kültür ve Turizm Bakanlığı, lezzet yazarları ve blog yazarlarına göndereceklerini de sözlerine ekledi.

Civeyi hem yaptı hem anlattı

Antalya'nın en özel lezzetlerinden biri olan 'cive'yi mutfağa girip hem pişirip hem de anlatan Gül Ege, civenin patlıcanlı olabildiği gibi kabakla da yapılabileceğini söyledi. Gül Ege, civenin en kolay, pratik ve lezzetli yemek olduğunu anlatarak, "İçinde zeytinyağı, bulgur, soğan, patlıcan ya da kabak, yeşil biber ve fesleğenle yapılan bu yemek hem sağlık hem de lezzet açısından Antalya'nın en meşhur yemeklerinden biridir" dedi.

Kaynak: Tourism Today