"ATATÜRK Yol Koşusu" İçin Geri Sayım 
Haberler » Güncel » "ATATÜRK Yol Koşusu" İçin Geri Sayım  - Haber

"ATATÜRK Yol Koşusu" İçin Geri Sayım 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla "Atatürk Yol Koşusu" düzenlenecek.

23.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:37

Büyükşehir Belediyesi, " Şehri " anlayışından hareketle gerçekleştirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekledi.

87 yıl önce vatanı korumak için Fransız ordusuyla 11 ay boyunca mücadele eden kahraman halkı ziyaret ederek şehre Gazilik unvanı veren Ulu Önder 'ün Gaziantep'e gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında halk bir kez daha kurtuluşa koşacak.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler