Atatürk ve Yeni Galata Köprüsü'nde onarım-bakım çalışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusunun ardından Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gece saatlerinde bakım-onarım çalışması için çift yönlü olarak kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusunun ardından Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gece saatlerinde bakım-onarım çalışması için çift yönlü olarak kapatıldı. Ayrıca, köprülerin kapatılmasıyla Haliç'ten şehir hatları vapurları geçiş yaptı.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusunun ardında Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gece saatlerinde bakım-onarım çalışması için çift yönlü olarak kapatıldı. Köprülerin kapatılmasının ardından Haliç'ten şehir hatları vapurları geçiş yaptı.

Yeni Galata Köprüsü, çalışmanın tamamlanması sonrası ulaşıma açılırken, Atatürk Köprüsü'nün ise saat 04.30'da açılacağı duyuruldu.

Kaynak: DHA