Atatürk ve St. Petersburg üniversitelerinden kültür iş birliği

31.10.2019 13:58

Atatürk Üniversitesi ile Rusya'nın St. Petersburg Devlet Üniversitesi (SPSU) arasında ortak çalışmalar yapılacağı bildirildi.

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Rusya'da St. Petersburg Devlet Üniversitesini ziyaret etti. Rektör Çomaklı ve beraberindeki heyet, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ile temaslarda bulunarak SPSU Çağdaş Türk Çalışmaları Merkezinin geliştirilmesi üzerine mutabakata vardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çomaklı, Türk-Rus akademik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla oldukça önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Atatürk Üniversitesinin uluslararası çalışmalara önem verdiğini aktaran Çomaklı, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda ve Yeni Nesil Üniversite Projesi kapsamında uluslararasılaşma çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyor. Hali hazırda 57 ülkede 300'ün üzerinde ikili anlaşması olan üniversitemiz, dünya üniversitesi olma yolunda Rusya Federasyonu'nun en önemli 2 üniversitesinden biri olan St. Petersburg Devlet Üniversitesi ile yeni bir anlaşma imzaladı. Kafkas coğrafyasında gerçekleşen yeni iş birliklerinin Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası liderlik misyonuna uygun bir şekilde artarak devam edecektir."

Çomaklı, iki üniversite arasında bilimsel ve akademik iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı imza töreninde, somut adımların atılması yönünde bir dizi önemli karar alındığına işaret etti.

St Petersburg Devlet Üniversitesinin, Atatürk Üniversitesinde Rus Dili Test Merkezi açmayı hedeflediğini bildiren Çomaklı, "İkili anlaşma kapsamında özellikle Türkoloji, Filoloji, Şarkiyat ve Türkiyat ile ilgili programların hem akademik personel hem de öğrenci hareketliliği bağlamında önemli düzeyde geri dönüşlerin olacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA