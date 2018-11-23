Atatürk ve Şehit Öğretmenler İçin Mevlit Okutuldu

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenler için cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.



Öğretmenler Günü öncesinde Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentin selatin camilerinden olan Eski Cami'de, mevlit programı düzenlendi.

Mevlit programında Eski Cami din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunup Atatürk ve şehit öğretmenler için dua edildi.



Edirne Milli Eğitim Müdür Hakan Cırıt, yaptığı açıklamada, Öğretmenler Günü dolayısıyla Başöğretmen Atatürk ve şehit öğretmenleri dualarla andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit öğretmenlerimiz ve vatan savunmasında hayatını kaybetmiş şehitlerimiz için mevlit okutup, dualar ettik. Hepsini saygı, rahmet ve minnetler yad ediyoruz."