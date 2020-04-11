ATATÜRK VE MEVLANA'YA HAKARET EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Mustafa Kemal Atatürk ve Mevlana'ya sosyal medya üzerinden hareket eden Emre G. tutuklandı.

Mustafa Kemal Atatürk ve Mevlana'ya sosyal medya üzerinden hareket eden Emre G. tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre G. isimli bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoyla ilgili soruşturma başlattı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülen Emre G. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıklamıştı. Şüpheli Emre G. hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddelerinden yakalama ve gözaltı talimatı verilmişti. Kararın ardından emniyet ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Emre G.'nin Kadıköy'de olduğunu belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Kadıköy'deki adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerince şüpheli Emre G. dün gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin Konya'ya götürülmeyeceği öğrenilirken, ifadesinin savcılık tarafından SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı bildirilmişti. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA