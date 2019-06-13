Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahındaki geleneksel yürüyüşün ilk günkü bölümü tamamlandı.

Kastamonu Valiliğinin himayesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün ilk gününde İnebolu Türk Ocağı önünde düzenlenen törenin ardından 350 kişilik kafile akşam saatlerinde Çuha Doruğu mevkisindeki ilk kamp alanına ulaştı.

Burada kurulan çadırlarda geceyi geçirecek olan yürüyüşçülere Küre Belediyesi tarafından akşam yemeği ikram edildi.

Küre Belediye Başkanı Salih Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve yeni seçildiğini ve bu programa ilk kez katıldığını söyledi.

Gördüğü manzaradan çok etkilendiğini belirten Turan, "Katılımcılara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Böyle bir organizasyonu yapmak her babayiğidin harcı değil. İstiklal yürüyüşümüzü hatırlatmak, devam ettirmek gerçekten çok güzel bir şey. Söylenecek son söz diyebilirim. Ben gerçekten çok duygulandım." dedi.

Başkan Turan, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir program yapmak istediklerini kaydetti.

Geceyi Çuha Doruğu mevkisindeki kamp alanında geçirecek olan kafile, yarın Küre ilçesine doğru yürüyüşe devam edecek.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Alp Arslan de dernek olarak yürüyüşe katıldıklarını söyledi.

Yürüyüşe Türkiye'nin her köşesindeki dağcılık kulüplerinden ve bireysel olarak katılımcılar geldiğini anlatan Arslan, "İlk gün toplamda sahilden 22 kilometre yürüdük. Havanın oldukça sıcak olmasına rağmen yürüyüşçülerin hepsi sorunsuz bir şekilde ilk günü tamamladı." diye konuştu.

Kaynak: AA